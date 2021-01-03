رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 03 يناير 2021 الموافق 19 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

تقنية جديدة للذكاء الاصطناعي تصنف الأفلام حسب الفئة العمرية للمشاهد

الأحد 03/يناير/2021 - 10:09 ص
تقنية جديدة للذكاء
تقنية جديدة للذكاء الاصطناعي
وكالات
طباعة
لاشك أن تصنيف الأفلام حسب الفئة العمرية للمشاهد يمكن أن يساعد القائمين على صناعة السينما في تحديد مدى الجماهيرية التي سوف يحققها عمل سينمائي معين.

وفي العادة، تتم هذه المهمة الشاقة من خلال فريق عمل يتولى مشاهدة الفيلم واتخاذ قرار بشأن مدى ملائمته للفئات العمرية المختلفة بناء على عدة عوامل مثل مشاهد العنف والإباحية وتعاطي المخدرات على سبيل المثال.

ولكن فريق من الباحثين بجامعة جنوب كاليفورنيا في الولايات المتحدة ابتكر منظومة جديدة للذكاء الاصطناعي يمكنها تصنيف الأفلام في غضون ثوان، بمجرد تغذيتها بسيناريو الفيلم، بل وقبل تصوير مشهد واحد من العمل.

وتتيح هذه الفكرة للعاملين في صناعة السينما إمكانية التحكم في تصنيف الفيلم مبكرا، بحيث يتناسب مع أكبر عدد ممكن من المشاهدين، وهو ما يساعد في زيادة أرباح الصناعة وتقليل الخسائر المادية للمنتجين السينمائيين.

ويؤكد "شريكان نارايان" عضو فريق الدراسة من مختبر تحليل وتفسير الإشارات التابع لكلية الهندسة بجامعة جنوب كاليفورنيا إن الإشارات اللغوية في سيناريو الفيلم يمكنها أن تعكس ما إذا كان العمل يحتوي على مشاهد عنف أو اباحية أو تعاطي مخدرات.

وأفاد الموقع الإلكتروني "فيز دوت أورج" المتخصص في التكنولوجيا أنه تمت تغذية المنظومة الجديدة بسيناريوهات 992 فيلما سينمائيا تتضمن مشاهد عنف أو إباحية حسب تصنيف منظمة "كومن سينس ميديا" غير الربحية التي تعمل في مجال الرقابة على الأفلام وتقدم توصياتها للأسر والمدارس.

وبناء على المعايير التي وضعتها منظمة "كومن سينس ميديا" لتقييم الأفلام، تقوم منظومة الذكاء الاصطناعي الجديدة بمراجعة سيناريوهات الأفلام التي تعرض عليها، وتتولى تصنيف العبارات في حوار الفيلم إلى إيجابية وسلبية وعدائية وغير ذلك، كما تقوم المنظومة تلقائيا بفرز كلمات وعبارات العمل إلى ثلاث فئات، وهي العنف واستخدام المخدرات والمحتوى الإباحي.

ويقول فيكتور مارتينيز الباحث في مجال علوم الكمبيوتر ورئيس فريق البحث إن "المنظومة الجديدة تدرس سيناريو الفيلم بدلا من رؤية المشاهد الفعلية، ويمكنها أن تساعد صناع السينما في تقييم الفيلم قبل انتاجه وتحديد ما إذا كان بحاجة إلى تخفيف درجة العنف أو الإثارة في مشاهده، حسب رغبتهم".

موضوعات متعلقة

«الهجرة»: جثمان المدرس المتوفى بالسعودية يصل القاهرة غدًا

السعودية: انتهاء العمل بالإجراءات الاحترازية الخاصة بتعليق جميع الرحلات الجوية

قصة زواج وحيد حامد والإعلامية زينب سويدان

الاتحاد الأوروبي: اجتماع سد النهضة غدًا فرصة للتوصل لاتفاق

الصور

image description

ضبط أدوية غير مسجلة ومهربة في صيدليات بدمياط

image description

محافظ أسيوط: المتابعة المستمرة لأعمال الرصف وحملات مكبرة بالمراكز

image description

حملات تفتيشية مكبرة على المطاعم والكافيهات بأسيوط

image description

استمرار حملات النظافة والتجميل بحي شرق ومركز أبوتيج بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يناشد المواطنين تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء

الأكثر قراءة

بسبب 23 مليون جنيه.. مشاجرة عنيفة في المنصورة

تفاصيل آخر مستجدات الحالة الصحية للإعلامى وائل الإبراشى

حقيقة نقص «الأكسجين» في مستشفي عزل «قلين» بكفر الشيخ

أمير الكويت يبعث رسالة إلى السيسى قبل انعقاد القمة الخليجية

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

دراسة: الأمريكيين الأغنياء لا يحصلون على رعاية صحية على مستوى عالمى

نقل المذيع الأمريكى الشهير لارى كينج للمشفى بعد إصابته بكورونا

إقبل طلب صداقتى أو سأقتلك.. رسالة شاب لرئيسه فى العمل على الفيسبوك

أرسنال يحقق انتصارا كبيرا على ويست بروميتش 4-0 بالبريميرليج

أيام زمان

«كتبت بحرية غير محدودة».. هكذا تعامل وحيد حامد مع الرقابة

«نمنا على الأرض سويًا وتقابلنا صدفة» حكاية وحيد حامد مع أحمد زكى

اعترافات وحيد حامد.. فشله فى الأدب سبب النجاح فى السيناريو

«إذا أردت مقابلته اذهب للميريديان» طقوس وحيد حامد مع الكتابة

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
رانيا وعفاف وقصة تحرير العبيد
ماجد حبته
تعرية سجينات أردوغان
مؤمن المحمدي
شريف عبد المنعم
ماجد حبته
واسترد السودان أرضه.. بالقوة
المزيد

الثقافة

صلاح بيصار: وحيد حامد جعل من الدراما واقعًا وخيالًا وبهجة

ثناء هاشم عن وحيد حامد: لا أحد يكتب أو سيكتب مثلك

احتفالية لذوى القدرات الخاصة بمركز الحرية للإبداع.. اليوم

اليوم.. افتتاح معرض نقش زمان للفنان كرم مسعد