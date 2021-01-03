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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«قوى عاملة المنوفية» تتابع أعمال مركز التدريب المهني بأشمون

الأحد 03/يناير/2021 - 10:07 ص
محمد سعفان
محمد سعفان
دعاء جابر
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نظمت مديرية القوى العاملة بالمنوفية، زيارة ميدانية لمتابعة أعمال مركز التدريب المهني بمدينة أشمون التابع للمديرية، شملت تفقد ورشتي التفصيل والخياطة، ومعمل اللغات ومتابعة سير العملية التدريبية بها.

وكان وزير القوى العاملة محمد سعفان، وجه مديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة بوضع آلية منضبطة لاستئناف العملية التدريبية بكافة المراكز الثابتة والمتنقلة التابعة لها يراعي فيها الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، وأعمال التعقيم والتطهير اليومي للأجهزة والمعدات وأماكن التدريب للحد من انتشار فيروس كورونا، فضلًا عن تخفيض أعداد المتدربين بالورش والمراكز لما يقرب من 50% من سعتها التدريبية.

ويأتي ذلك فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة من خلال وزارة القوى العاملة فى مجالي التدريب المهنى والتدريب التحويلي في دعم الاقتصاد الوطني والحد من البطالة، واستكمالًا لمبادرة «حياة كريمة» التي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة بالقرى الأكثر احتياجًا، بالتعاون بين جهود المؤسسات المعنية ومنظمات المجتمع المدني.

وسلم على حامد الزقم، وكيل المديرية، خلال جولته، شهادات التخرج لخريجي الدورات التدريبية والتي تم عقدها بمركز التدريب المهني، وأجرى حوارًا مع بعض الخريجين لتوضيح أهمية ربط العملية التدريبية بالحياة العملية ودور الوزارة والمديريات التابعة لها في توفير فرص عمل مناسبة لمن يرغب من خريجي هذه الدورات بالتعاون مع شركات ومنشآت القطاع الخاص العاملة بنطاق المحافظة، والتجهيزات التي تقوم بها الوزارة والمعدات الحديثة التي تزود بها مراكز التدريب المهني الثابتة حتى تكون على أعلى مستوى تمشيًا مع أحدث النظم والتقنيات العالمية في التدريب.

وزار وكيل المديرية مصنع الحناوي لتصدير الملابس الجاهزة بأشمون للوقوف على أحوال العاملين بالمصنع ومتابعة العاملين بالمصنع من خريجي مراكز التدريب التابعة للمديرية.



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