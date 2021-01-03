قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيًّا من جنوب جنين

اعتقلت قواتُ الاحتلال الإسرائيلي اليوم، شابًّا فلسطينيًّا من بلدة جبع جنوب جنين، حسبما افادت وكالة الأنباء الفلسطنية «وفا».وبحسب الوكالة، أفادت مصادرُ أمنيةٌ ومحليةٌ في البلدة أن قواتِ الاحتلال اعتقلت الشاب أحمد محمد حسين علاونة، بعد اقتحام بلدة جبع جنوب جنين ومداهمة منزل ذويه والعبث بمحتوياته، فيما رافق ذلك اندلاع مواجهاتٍ أطلق خلالها جنود الاحتلال القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع، دون وقوع إصابات.