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الأحد 03 يناير 2021 الموافق 19 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيًّا من جنوب جنين

الأحد 03/يناير/2021 - 10:05 ص
قوات الاحتلال تعتقل
قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيًّا
وكالات
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اعتقلت قواتُ الاحتلال الإسرائيلي اليوم، شابًّا فلسطينيًّا من بلدة جبع جنوب جنين، حسبما افادت وكالة الأنباء الفلسطنية «وفا».

وبحسب الوكالة، أفادت مصادرُ أمنيةٌ ومحليةٌ في البلدة أن قواتِ الاحتلال اعتقلت الشاب أحمد محمد حسين علاونة، بعد اقتحام بلدة جبع جنوب جنين ومداهمة منزل ذويه والعبث بمحتوياته، فيما رافق ذلك اندلاع مواجهاتٍ أطلق خلالها جنود الاحتلال القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع، دون وقوع إصابات.

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