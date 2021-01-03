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الأحد 03 يناير 2021 الموافق 19 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

استرداد 7 ملايين ليرة مستحقات 5 مصريين في لبنان

الأحد 03/يناير/2021 - 10:04 ص
محمد سعفان
محمد سعفان
دعاء جابر
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أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية ببيروت- لبنان، نجح في استرداد 7 ملايين ليرة لبنانية قيمة الكفالة المصرفية لـ5 عمال مصريين، موضحًا أن الكفالة البنكية تفرض على الكفيل في حالة إحضار مواطن أجنبي وتقدر بألف دولار للعامل، ويتوجب على صاحب العمل حسب القوانين اللبنانية إيداعها بمصرف الإسكان كضمانة للعامل، فضلا عن مليوني و165ألف ليرة، و700 دولار إجمالي، المستحقات المالية المحصلة من حل الشكاوى العمالية.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير عبر مكتب التمثيل العمالي ببيروت يأتي في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل، وذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت خاصة فى تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس كورونا؛ لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وقال إن التقرير لفت فيه الملحق العمالي شرين سيد عبد الجواد، رئيس مكتب التمثيل العمالى ببيروت، إلى ما تم تحقيقه من إنجازات خلال ديسمبر الماضي، حيث تم اعتماد 6 عقود عمل، وتسوية 7 شكاوي وديا، ومازال هناك 8 شكاوى تحت البحث والدراسة، وذلك من إجمالي 15 شكوى عمالية تقدم أصحابها للمكتب.

كما قام المكتب بـ 3 زيارات للجهات الحكومية المعنية، وزيارتين للمنشأت وأصحاب الأعمال، وعقد لقاءين مع التجمعات العمالية، لافتا إلى أن هناك 56 طلب نقل كفالة مقدمة للمكتب، و50 طلبا تم إحالتها إلى الأمن العام، و6 حالات تم نقل كفالتها، و50 قيد المراجعة بالأمن العام.




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