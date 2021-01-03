حقيقة نقص «الأكسجين» في مستشفي عزل «قلين» بكفر الشيخ

نفى مصدر طبي بمستشفي العزل بقلين بمحافظة كفر الشيخ، ما تردد مؤخرًا حول وجود نقص في أسطوانات الأكسجين بالمستشفى، مؤكدًا أن ما يُثار على مواقع التواصل بخصوص هذا الأمر لا يمت للحقيقة بصلة.وكشف المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن مستشفى عزل قلين تمتلك خزان سعته 8 آلاف لتر أكسجين، ويتم التعامل مع المرضي عن طريق شبكة اكسجين داخلية، وذلك بالتنسيق مع المستشفي والمديرية يتم استكمال الكمية يوميا نظرا لكثرة الاستخدام لكثرة المصابين مؤخرًا.وحذر من الدعوات للتبرع لصالح المستشفى فيما يخص الأكسجين علي مواقع التواصل الاجتماعي، لافتًا إلى أن المستشفى لا يعلم شيئا عن تلك الدعوات ولا تمت له بصلة ولا يحتاج من الأساس لذلك، وأن المواطنين يقوموا بالتبرع بدافع العاطفة لمطلقي هؤلاء الدعوات الزائفة ولا أحد يعرفهم أساسًا.يذكر أن هناك دعوات قد أطلقها البعض علي مواقع التواصل مفادها وجود نقص في كمية الأكسجين بمستشفي العزل بقلين، ما يعرض حياة مرضي فيروس كورونا المتواجدين بها للخطر، داعين المواطنين للتبرع.