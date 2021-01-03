«عبدالرحمن»: 3.4 تلريون دولار تبادل تجاري متوقع من «التجارة الإفريقية»

قال محمد عبد الرحمن رئيس لجنة التجارة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن دخول اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية حيز التنفيذ تأخرت بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا والتي كان من المقرر لها البدء يوليو الماضي.وأضاف «عبد الرحمن» في تصريحات صحفية، أن الاتفاقية خطه طويلة المدي تشمل دمج 55 سوقص إفريقيا، ومستمرة لـ 40 سنة للوصول إلي تعاون وتكامل بين كافه الدول الإفريقية، مضيفًا أن معظم الدول الإفريقية تعتمد بالكامل علي الواردات من خارج القارة للسلع الاستهلاكية، مع تصدير المواد الخام لخارج القارة الإفريقية وهو مايساهم في زيادة معدلات الفقر، وهو ما يؤثر علي سلاسل القيمة، وهو ما أثر بصورة كبيرة علي سلاسل الإمداد والتي ظهرت جليا في أزمة تفشي فيروس كورونا.وأضاف رئيس لجنة التجارة، أن هناك مشكلة أخرى خاصه باعتماد القارة الإفريقية علي أوروبا والصين وامريكا تسسبب في مشكله كبيرة جدًا في فترة الحظر التي فرضتها دول العالم علي التجارة، مما تسبب في أزمة حقيقية في التبادل التجاري النقل بين دول القارة والدول الخارجية، مؤكدًا " بدء تنفيذ الإتفاقية صعب جدا ولديه تحديات كبري لعل أهمها ربط الأسواق الإفريقية بالمنتجيين الإفريقيين، وربط المنتج بالمستهلك، قائلا " التبادل التجاري بين الدول الإفريقية صعب "، ولكن هناك إصرار لدي الجميع في إنجاح الاتفاقية وفق خطط مدروسة.وشدد عبد الرحمن، أن بدء التنفيذ سيظهر المشاكل التي ستواجه الاتفاقية من تحديات وغيرها، مشيرًا إلى أن معظم الدول الإفريقية وضعت خططا لإعادة النظر في الرسوم الجمركية في الإتفاقية فيما يخص التبادل التجاري، وسط قلق من بعض الدول علي أسواقها المحليه بسبب فتح وتسهيل التجاره مع الدول المجاورة.وأشار إلى أن بدء تنفيذ الاتفاقية هو ماسيضعها في مرحلة التقييم الحقيقي مع النظر إلي التعديلات التي من المتوقع أن تجري عليها لتحقيق الاستفادة وتوفير فرص عمل لأكثر من مليار ونصف شخص، وسط توقعات ب3.4 تلريون دولار حجم التبادل التجاري المتوقع مع تنفيذ وتفعيل الاتفاقية، وهي رساله قوية من قبل غانا مع بدايه العام في البدء في تنفيذ الاتفاقية، وسط اهتمام كبير من كافه الدول الافريقية، مضيفا أن " التجاره والتبادل التجاري هو عمود أي إقتصاد بالعالم، والتي يترتب عليها نجاح قطاعات أخري غايه في الاهميه للاقتصاد.