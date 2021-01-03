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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

شركة أمريكية ناشئة تبتكر أقفال أبواب ذكية تعمل ببصمة الأصابع

الأحد 03/يناير/2021 - 10:01 ص
أقفال أبواب ذكية
أقفال أبواب ذكية تعمل ببصمة الأصابع
وكالات
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ابتكرت شركة ناشئة تعمل في مجال التكنولوجيا بالولايات المتحدة أقفال أبواب ذكية تعمل عن طريق بصمة الأصابع، بعد أن حصلت على تمويل بقيمة 30 ألف دولار.

وتتميز أقفال "بريل لوك" التي ابتكرتها شركة "كيكستراتر" الأمريكية ببساطة تصميمها وقلة مكوناتها، التي لا تزيد عن ثلاث قطع، مما يجعلها سهلة التركيب بعكس غيرها من الأقفال الإلكترونية المستخدمة حاليا.

وأفاد الموقع الإلكتروني "تيك هايف" المتخصص في التكنولوجيا بأن القفل الجديد مزود ببطارية تعمل عن طريق ايونات الليثيوم، ويمكن إعادة شحنه بالطاقة من خلال منفذ خاص مثبت في مقبض الباب. وتؤكد الشركة أن القفل يمكن أن يستخدم في ثلاثة آلاف عملية فتح وإغلاق قبل أن يحتاج إلى إعادة شحنه بالطاقة.

ويمكن تخزين عشرة بصمات أصابع تخص عشرة مستخدمين على ذاكرة القفل الذكي الجديد، مع تحديد اثنين من المستخدمين لهما صلاحيات مدير النظام، والتي تتيح لهما إدخال أي تعديلات على إعدادات الاستخدام.

ويتوافر القفل الذكي الجديد "بريل لوك حاليا بسعر 75 دولارا في الأسواق.

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