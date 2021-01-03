«اليوتيوبر».. مهنة الثراء السريع بضغطة ذر

أسعار يحصل عليها الإنفلونسر

الرقابة على عمل الإنفلونسر

قصة الشاب المصري محمود البدري، 26 عامًا، الملقّب بأنه أغنى شاب في مصر، الذي بلغت ثروته 200 مليون جنيه من خلال عمله كإنفلونسر فتحت المجال لمعرفة ماهية هذا النشاط الذي يصل بصاحبه لامتلاك كل هذه الثروات.ذلك النشاط انتشر في مصر خلال السنوات الأخيرة ليتخذه الكثير كمهنة، بل يصل الأمر إلى أن يتخذوه حلمًا لتحقيق باقي الأحلام مثل الثراء الفاحش والشهرة وغيرها.وتحول نشاط الإنفلونسر خلال السنوات الخمس الأخيرة لصناعة واسعة تجتذب الكثير من الشباب، نظرًا للعائد المادي الكبير الذي يحصل عليه الشاب أو الفتاة إثر اشتغاله بها بل اعتبره البعض بوابة للدخول إلى عالم آخر كـ احتراف التمثيل وتقديم البرامج التلفزيونية.والإنفلونسرز شريحة بدأت التدوين بمختلف أشكاله، فكانت البداية بالكتابة النصية، ثم انتقلت إلى الصور والفيديو لأنهما الأكثر انتشارًا والأسهل في الاستهلاك، وبدأ انتشارهم بشكل كبير بعد أن أدركت مبادرات من فرق تسويق ببعض الشركات والمؤسسات، أن المستهلك لم يعد يتأثر بالإعلانات التقليدية، بل يتحمس لتجارب محيطين به عن مطاعم ومنتجات بشكل أكبر، لتبحث هذه الشركات عمن يتولى تلك المهمة فتعطيه المادة والرسالة التي تريده أن ينشرها، وتصنع به محتوى تمرر خلاله ما تريد من إعلانات.مع زيادة الإقبال على مشاهدة فيديوهات الإنفلونسرز من قبل الجماهير، بدأ يتحول الأمر لمهنة، ويصبح لكل واحد من المؤثرين تسعيرة خاصة واشتراطات محددة ومدير أعمال يرتب ظهوره وتعاقداته، ووصلت المبالغ التي يتلقونها إلى مستوى غير مسبوق.لا يقتصر عمل الإنفلونسر على الأفراد، بل يتضمن العائلات والحوامل الأطفال والسيدات وغيرهم، فهناك السيدات في مصر اللاتي اخترن عمل الروتينات الخاصة بمنازلهن من ترتيب لطبخ وغيره لتختلف قنواتهم باختلاف مضمونها.اختار بعض اليوتيوبرز "الإنفلونسرز" إظهار حياته الشخصية أو العائلية كمسلسل يومي يكشف فيه بعضًا من حياته ليحقق أعلى نسبة مشاهدة واشتراك وبالتالي تحقيق أعلى عائد من الأرباح، فكان أبرز مثال على ذلك قناة أحمد حسن وزينب التي دُشنت في 12 أغسطس 2017 وبلغ عدد المشتركين في القناة 5.78 مليون مشترك، وبلغت نسبة مشاهدة القناة مليارًا و171 مليونًا و52 ألفًا و198 مشاهدًا.بحسب موقع أرباح صناع المحتوى social blade، فتحقق قناة أحمد حسن وزينب ربحية شهرية تزيد على 27 ألف دولار شهريًا، وتصل إلى 5 ملايين دولار سنويًا.في الوقت ذاته، فإن البعض يرى أنهم على العكس لا يربحون كثيرًا من عملهم، موضحين أن تلقي الهدايا والإقامات المجانية من المعلنين يعد أمرًا غير مربح، معللين ذلك بأنه كثيرًا ما ينفقون مبالغ تصل إلى قيمة تساوي ما يتلقوا من هدايا تصلهم من الشركات في شكل مدفوعات جمركية وخدمات التوصيل.لا يتم تحديد أسعار الإنفلونسرز فقط، من خلال حجم المتابعين، فغالبًا ما يتم تحديديها وفقا لمجموعة من عدة عوامل، منها الوقت الذى يستغرقه الإنتاج فى إنشاء هذا المحتوى، ومشاركة المنشئ والوصول العام، وشروط العقد.يصل متوسط معدلات أرباح المؤثرين، وفقًا لبيانات Klear لعام 2020 الصغار (من 500 إلى 5000 متابع) المنشور 65 دولارًا، القصة 53 دولارًا، الفيديو 111 دولارًا.أما المؤثرون (من 5000 إلى 30.000 متابع) سعر المنشور داخل الحساب 170 دولارًا،القصة: 100 دولار الفيديو 261 دولارًا.المؤثرون أصحاب "النفوذ" (30.000 إلى 500.000 متابع)سعر المنشور داخل الحساب 535 دولار، القصة 222 دولارًا والفيديو: 960 دولار.على جانب آخر، وردًا على اتهامات البعض بعدم وجود دور لأحمد وزينب اجتماعيًا، قالت عالية هاني، إنفلونسر، إنها بادرت بالحديث عن أشياء لم تطلبها شركات أو جهات معلنة، مثلما فعلت بدعوة سلسلة مطاعم شهيرة إلى تقديم وجبات مجانية لغير القادرين وأطفال الشوارع، وهى الفكرة التي بالفعل أعجبت أصحاب هذه المحال، ونفذوها وهو الأمر الذي شجع مطاعم أخرى على المشاركة.مع ازدياد تأثير مهنة الإنفلونسر، زادت رقابة سلطات بعض الدول العربية لما مثلته من نشاط افتصادي مؤثر، ففي الإمارات أعلن المجلس الوطني للإعلام قوانين تشترط التسجيل لدى الحكومة للحصول على رخصة ممارسة مع توقيع غرامة تصل إلى 5 آلاف درهم إماراتي على المخالفين، يعد هذا الأمر متفقًا مع كون عمل الإنفلونسر أصبح مثل المهنة التي يجب أن يكون لها تأثير في اقتصاد الدولة، نظرًا لما تدره على صاحبها من مبالغ طائلة، ويعد كذلك تلك الرقابة التي فرضت على عمل الإنفلونسر في دول الخليج بمثابة العين الرقابية على المحتوى الذي يقدمه بما لا يخالف القوانين ولا يخرج عنها.