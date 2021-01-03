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الأحد 03 يناير 2021 الموافق 19 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بـ6 ملايين جنيه.. دخول 6 وحدات توليد كهرباء الخدمة بمحطات مياه سوهاج

الأحد 03/يناير/2021 - 09:58 ص
وحدات توليد كهرباء
وحدات توليد كهرباء
محمود عبد العال _ مصطفى علم الدين
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أكد اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، أنه تم شراء 4 وحدات توليد كهرباء ديزل تشمل الكابينة والمقطورة قدرة 500 كيلو فولت امبير ووحدتي توليد كهرباء ديزل تشمل الكابينة والمقطورة قدرة 330 كيلو فولت امبير بقيمة 6 ملايين جنيه.

وأوضح رئيس مياه سوهاج أنه تم شراء تلك الوحدات لتوفير مصدر تغذية كهربائية بديلة يمكن الاعتماد عليها في حالة انقطاع التيار الكهربائي وذلك لضمان استمرار الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى أنه جارى تركيب تلك الوحدات بمحطة مياه الجوازات المطورة والتي تبلغ طاقتها التصميمية 13 ألف متر مكعب يوم ومحطة مياه النمساوى والتي تبلغ طاقتها التصميمية 14 ألف متر مكعب يوم ومزرعة صرف صحى طهطا والتي تبلغ طاقتها التصميمية 35 ألف متر مكعب يوم ومزرعة صرف صحى طما والتي تبلغ طاقتها التصميمية 35 ألف متر مكعب يوم ومحطة مياه اخميم النقالى والتي تبلغ طاقتها التصميمية 4 آلاف متر مكعب يوم ومحطة مياه الطليحات جهينة والتي تبلغ طاقتها التصميمية 4 آلاف متر مكعب يوم.

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