«شباب الأعمال»: 1.5 مليار وظيفة و3.4 تلريون دولار مكسب التجارة الحرة بالقارة

قال محمد عبد الرحمن، رئيس لجنة التجارة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن دخول اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية حيز التنفيذ تأخرت بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا، والتي كان المقرر لها البدأ يوليو الماضي.وأضاف عبد الرحمن، في بيان، أن الاتفاقية خطة طويلة المدى تشمل دمج 55 سوقا إفريقيا، ومستمرة لـ40 سنة للوصول إلى تعاون وتكامل بين كافة الدول الإفريقية، مضيفًا أن معظم دول القارة تعتمد بالكامل على الواردات من خارج القارة للسلع الاستهلاكية، مع تصدير المواد الخام ما يساهم في زيادة معدلات الفقر، وهو ما يؤثر على سلاسل القيمة، وهو ما أثر بصورة كبيرة على سلاسل الإمداد والتي ظهرت جليا في أزمة تفشي فيروس كورونا.وتابع، أن هناك مشكلة أخرى خاصة باعتماد القارة الإفريقية على أوروبا والصين وأمريكا تتسسبب في مشكلة كبيرة جدا في فترة الحظر التي فرضتها دول العالم على التجارة، ما تسبب في أزمة حقيقية في التبادل التجاري بين دول القارة والدول الخارجية، مؤكدا أن بدأ تنفيذ الاتفاقية صعب جدا ولديه تحديات كبرى أهمها ربط الأسواق الإفريقية بالمنتجيين الإفريقيين، وربط المنتج بالمستهلك، قائلا: "التبادل التجاري بين الدول الإفريقية صعب"، ولكن هناك إصرار لدى الجميع في إنجاح الاتفاقية وفق خطط مدروسة.وشدد عبد الرحمن، أن بدأ التنفيذ سيظهر المشاكل التي ستواجه الاتفاقية من تحديات وغيرها، مشيرًا إلى أن معظم الدول الإفريقية وضعت خططا لإعادة النظر في الرسوم الجمركية في الاتفاقية فيما يخص التبادل التجاري، وسط قلق من بعض الدول علي أسواقها المحلية بسبب فتح وتسهيل التجارة مع الدول المجاورة، مشيرا إلى أن بدأ تنفيذ الاتفاقية هو ما سيضعها في مرحله التقييم الحقيقي مع النظر إلي التعديلات التي من المتوقع أن تجري عليها لتحقيق الاستفادة وتوفير فرص عمل لأكثر من مليار ونصف شخص، وسط توقعات بـ3.4 تلريون دولار حجم التبادل التجاري المتوقع مع تنفيذ وتفعيل الاتفاقية، وهي رسالة قويه من قبل غانا مع بداية العام في البدأ في تنفيذ الاتفاقية، وسط اهتمام كبير من كافه الدول الإفريقية، مضيفا أن "التجارة والتبادل التجاري هو عمود أي اقتصاد بالعالم، والتي يترتب عليها نجاح قطاعات أخرى غاية في الأهمية للاقتصاد".