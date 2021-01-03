في عيد ميلادها.. أجمل إطلالات نادية لطفي

تحل علينا اليوم 3 يناير، ذكري ميلاد الفنانة نادية لطفي، والتي تعد واحدة من أيقونات في العصر الذهبي للسينما المصرية، والتي تميزت بإطلالتها البسيطة والمكياج الناعم.وتميزت الفنانة نادية لطفي بالظهور بإطلالات جذابة من خلال الإكسسوارات التي كانت ترتديها، أو من خلال تسريحات الشعر الكلاسيكية المميزة التي كانت تميزها.وتصحبكم " الدستور" مع مجموعة من أفضل إطلالات الفنانة نادية لطفي التي غني لها عبد الحليم "الحلوة".