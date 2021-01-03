«فورد» تستدعي 1339 سيارة في الصين لمخاطر تتعلق بالسلامة

قررت شركة فورد موتور، استدعاء 1339 سيارة من طراز «لينكولن» من السوق الصينية؛ لمخاطر تتعلق بالسلامة.وذكرت الهيئة الوطنية الصينية لتنظيم السوق - في بيان اليوم الأحد أن عملية الاستدعاء، التي من المقرر أن تبدأ في 6 يناير الجاري، تشمل سيارات «لينكولن أفياتور» الرياضية متعددة الأغراض (إس يو في) المستوردة التي تم تصنيعها بين 24 أغسطس و30 سبتمبر عام 2019.وأوضحت الهيئة، أن عمود القيادة الخلفي للسيارة قد ينكسر، ما يتسبب في فقد الطاقة أثناء الحركة أو التحرك بطرق لا يتوقعها السائق، مشيرة إلى أن عمود القيادة الخلفي الذي ينفصل عن نظام النقل قد يؤدي إلى تلف خزان الوقود ويسبب تسربا للوقود وربما نشوب حريق.ومن المقرر أن تفحص الشركة أعمدة قيادة السيارات المتضررة واستبدالها إذا لزم الأمر مجانًا.