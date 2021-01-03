رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 03 يناير 2021 الموافق 19 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«فورد» تستدعي 1339 سيارة في الصين لمخاطر تتعلق بالسلامة

الأحد 03/يناير/2021 - 09:54 ص
شركة فورد موتور
شركة فورد موتور
ا ش ا
طباعة
قررت شركة فورد موتور، استدعاء 1339 سيارة من طراز «لينكولن» من السوق الصينية؛ لمخاطر تتعلق بالسلامة.

وذكرت الهيئة الوطنية الصينية لتنظيم السوق - في بيان اليوم الأحد أن عملية الاستدعاء، التي من المقرر أن تبدأ في 6 يناير الجاري، تشمل سيارات «لينكولن أفياتور» الرياضية متعددة الأغراض (إس يو في) المستوردة التي تم تصنيعها بين 24 أغسطس و30 سبتمبر عام 2019.

وأوضحت الهيئة، أن عمود القيادة الخلفي للسيارة قد ينكسر، ما يتسبب في فقد الطاقة أثناء الحركة أو التحرك بطرق لا يتوقعها السائق، مشيرة إلى أن عمود القيادة الخلفي الذي ينفصل عن نظام النقل قد يؤدي إلى تلف خزان الوقود ويسبب تسربا للوقود وربما نشوب حريق.

ومن المقرر أن تفحص الشركة أعمدة قيادة السيارات المتضررة واستبدالها إذا لزم الأمر مجانًا.

موضوعات متعلقة

تفاصيل آخر مستجدات الحالة الصحية للإعلامى وائل الإبراشى

السيسي يوجه بالحصول على أفضل عروض الشركات العالمية لأكثر اللقاحات فعالية وبأكبر كمية

خريطة حالة الطقس في مصر خلال الـ72 ساعة المقبلة.. تقلبات مناخية

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 3-1-2021

الصور

image description

ضبط أدوية غير مسجلة ومهربة في صيدليات بدمياط

image description

محافظ أسيوط: المتابعة المستمرة لأعمال الرصف وحملات مكبرة بالمراكز

image description

حملات تفتيشية مكبرة على المطاعم والكافيهات بأسيوط

image description

استمرار حملات النظافة والتجميل بحي شرق ومركز أبوتيج بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يناشد المواطنين تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء

الأكثر قراءة

بسبب 23 مليون جنيه.. مشاجرة عنيفة في المنصورة

تفاصيل آخر مستجدات الحالة الصحية للإعلامى وائل الإبراشى

حقيقة نقص «الأكسجين» في مستشفي عزل «قلين» بكفر الشيخ

أمير الكويت يبعث رسالة إلى السيسى قبل انعقاد القمة الخليجية

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

دراسة: الأمريكيين الأغنياء لا يحصلون على رعاية صحية على مستوى عالمى

نقل المذيع الأمريكى الشهير لارى كينج للمشفى بعد إصابته بكورونا

إقبل طلب صداقتى أو سأقتلك.. رسالة شاب لرئيسه فى العمل على الفيسبوك

أرسنال يحقق انتصارا كبيرا على ويست بروميتش 4-0 بالبريميرليج

أيام زمان

«كتبت بحرية غير محدودة».. هكذا تعامل وحيد حامد مع الرقابة

«نمنا على الأرض سويًا وتقابلنا صدفة» حكاية وحيد حامد مع أحمد زكى

اعترافات وحيد حامد.. فشله فى الأدب سبب النجاح فى السيناريو

«إذا أردت مقابلته اذهب للميريديان» طقوس وحيد حامد مع الكتابة

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
رانيا وعفاف وقصة تحرير العبيد
ماجد حبته
تعرية سجينات أردوغان
مؤمن المحمدي
شريف عبد المنعم
ماجد حبته
واسترد السودان أرضه.. بالقوة
المزيد

الثقافة

صلاح بيصار: وحيد حامد جعل من الدراما واقعًا وخيالًا وبهجة

ثناء هاشم عن وحيد حامد: لا أحد يكتب أو سيكتب مثلك

احتفالية لذوى القدرات الخاصة بمركز الحرية للإبداع.. اليوم

اليوم.. افتتاح معرض نقش زمان للفنان كرم مسعد