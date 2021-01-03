تجمع أهالي «النزلة» بالفيوم في انتظار جثمان المدرس هاني عبدالتواب (صور)

تجمع المئات من أهالي قرية النزلة مركز يوسف الصديق بالفيوم، منذ الصباح الباكر؛ انتظارًا لوصول جثمان شهيد الغربة هاني عبد التواب سعد، لدفنه بمسقط رأسه بمقابر العائلة بالقرية، وسط حالة من الحزن والسواد اتشحت القرية.يذكر أن هاني عبد التواب مدرس لغة إنجليزية في المرحلة الإعدادية، في الثلاثينيات، لقي حتفه بمستشفى السليل بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، إثر إصابته بطلق ناري من أحد طلابه.