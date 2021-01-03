تقرير يكشف تشديد أردوغان قبضته على القنوات التركية في أوروبا

أغلقت حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قناة «بولد ميديا​»، التي تُديرها جمعية الصحفيين الدوليين «IJA» ومقرها ألمانيا، وفقا لما نقله معهد ستوكهولم للحريات.و وفق خبير وسائل التواصل الاجتماعي ياسين كيسن،فإن أردوغان يلجأ الآن إلى الأساليب الاحتيالية في محاولة لتوسيع حملته على حرية التعبير خارج حدود تركيا إلى الاتحاد الأوروبي وهو اتجاه خطير، مشيرا إلى أنه قد تم إنشاء IJA من قبل الصحفيين الأتراك المنفيين الذين اضطروا إلى الفرار من تركيا لتجنب الاضطهاد والسجن، ويعتبر أغلب أعضائها من اللاجئين السياسيين في ألمانيا.وتابع خبير وسائل التواصل الاجتماعي أن «بولد ميديا»، كانت إحدى أهم مبادرات الجمعية وهي عبارة عن منصة تتيح للصحفيين المستقلين متابعة أنشطتهم المهنية، وفي غضون عامين اجتذبت القناة 25 ألف مشترك، وجميع موظفيها وداعميها المتطوعين موجودون في ألمانيا.- إغلاق عبر سياسة حقوق النشر في «يوتيوب»وأوضح أنه تم إغلاق القناة التي كانت محظورة بالفعل في تركيا منذ عام 2019، في منتصف ديسمبر ولا يمكن الوصول إليها الآن على «يوتيوب»، بعد أن قامت حكومة أردوغان بإغلاقها باستخدام سياسة حقوق النشر في الموقع، ويقول فاتح عقلان، أحد رؤساء تحرير القناة، إنهم كانوا يؤدون خدمة عامة وأن نظام أردوغان يسيء استخدام لوائح «يوتيوب» في محاولة خادعة للرقابة.وأشار «كيسن» إلى أن المسؤولين التنفيذيين في مكتب «يوتيوب» في تركيا، مسؤولون بسبب إساءة استخدام قواعد وسياسات المنصة، مدعيًا ​​أنهم إما يعملون مع الحكومة التركية أو على الأقل يغضون الطرف عما يتم فعله.- أردوغان يقمع حرية التعبير في ألمانيامن جهته قال قال الأمين العام لـ «IJA»، مصطفى كيليش: «إنه في حين أن الرقابة تكاد تكون من المسلمات في تركيا، فإن الوضع الآن يزداد خطورة، وللمرة الأول على الإطلاق، أغلق أردوغان قناة على يوتيوب تبث من أوروبا، وقال كيليش، في إشارة واضحة إلى سلسلة فضائح التجسس التي تبين أن الحكومة التركية تتجسس فيها على منتقديها الذين يعيشون في أوروبا».وتابع: «أردوغان نجح في إسكات قناة إخبارية على «يوتيوب» تعمل من ألمانيا وهذا لا يختلف عن إغلاق قناة دويتشه فيله التركية، وأعضاؤنا صحفيون عانوا بالفعل من قمع حريتهم في التعبير في تركيا، إنه لأمر مخيف للغاية أن نرى أنه يتم استهدافها الآن هنا في ألمانيا».