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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

اليوم.. نظر دعوى التحفظ على أموال 89 إخوانيًا

الأحد 03/يناير/2021 - 09:50 ص
محكمة الأمور المستعجلة،
محكمة الأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين
عادل عبد العال
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تستأنف محكمة الأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، اليوم الأحد، نظر الدعوى المقامة من رئيس لجنة التحفظ على أموال جماعة "الإخوان" الإرهابية، وتطالب فيها بالتصرف في أموال 89 إرهابيا من قيادات وعناصر "الإخوان"، ونقلها لخزانة الدولة.

وأقامت لجنة التحفظ على أموال الجماعة الإرهابية، دعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة، دعوى تطلب فيها بتمكينها من التصرف في أموال 89 ارهابيا من قيادات "الإخوان" ونقلها للخزانة العامة للدولة.

وشملت الدعوى كلا من ورثة المعزول محمد مرسي، والإرهابي محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر، وصفوت حجازي ومحمد البلتاجي ومحسن راضي وأسعد الشيخة، ومفتي الجماعة الإرهابية عبد الرحمن البر، وأيمن هدهد، وآخرين.

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