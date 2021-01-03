رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 03 يناير 2021 الموافق 19 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

اليوم.. محاكمة مدير باتحاد السيارات قدم رشوة لرئيس «ستاد القاهرة»

الأحد 03/يناير/2021 - 09:49 ص
محاكمة مدير باتحاد
محاكمة مدير باتحاد السيارات
عادل عبد العال
طباعة
تستكمل الدائرة الأولى جنوب جنايات مدينة نصر المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، نظر محاكمة مدير إداري بالاتحاد المصري للسيارات ومالك شركة استيراد، بتهمة عرض رشوة على رئيس هيئة استاد القاهرة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار على الهواري، وعضوية المستشارين حسين عبد المنصف زهران، وخالد فخري الشلقامي، ومروة هشام بركات، وأمانة سر خالد عبد المنعم، ومعتز مدحت.

وكشف قرار الإحالة قيام المتهمين "إ. ا"، مدير إداري بالاتحاد المصري للسيارات، و"و. ب" مالك شركة استيراد في القضية رقم 336 لسنة 2020 جنايات مدينة نصر ثان، بعرض رشوة على موظف عام لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن عرضا على "ع. ع. د" رئيس هيئة استاد القاهرة، مبلغ 250 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل الموافقة على الطلب المقدم منهما، بشأن تأجير قطعة أرض مملوكة لهيئة استاد القاهرة محل عمله ولكن الموظف العام لم يقبل الرشوة منهما.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

الصحة: 54 وفاة و1407 إصابات بكورونا

خريطة حالة الطقس في مصر خلال الـ72 ساعة المقبلة.. تقلبات مناخية

حقيقة نقص «الأكسجين» في مستشفي عزل «قلين» بكفر الشيخ

السعودية: انتهاء العمل بالإجراءات الاحترازية الخاصة بتعليق جميع الرحلات الجوية

الصور

image description

ضبط أدوية غير مسجلة ومهربة في صيدليات بدمياط

image description

محافظ أسيوط: المتابعة المستمرة لأعمال الرصف وحملات مكبرة بالمراكز

image description

حملات تفتيشية مكبرة على المطاعم والكافيهات بأسيوط

image description

استمرار حملات النظافة والتجميل بحي شرق ومركز أبوتيج بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يناشد المواطنين تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء

الأكثر قراءة

بسبب 23 مليون جنيه.. مشاجرة عنيفة في المنصورة

تفاصيل آخر مستجدات الحالة الصحية للإعلامى وائل الإبراشى

حقيقة نقص «الأكسجين» في مستشفي عزل «قلين» بكفر الشيخ

أمير الكويت يبعث رسالة إلى السيسى قبل انعقاد القمة الخليجية

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

دراسة: الأمريكيين الأغنياء لا يحصلون على رعاية صحية على مستوى عالمى

نقل المذيع الأمريكى الشهير لارى كينج للمشفى بعد إصابته بكورونا

إقبل طلب صداقتى أو سأقتلك.. رسالة شاب لرئيسه فى العمل على الفيسبوك

أرسنال يحقق انتصارا كبيرا على ويست بروميتش 4-0 بالبريميرليج

أيام زمان

«كتبت بحرية غير محدودة».. هكذا تعامل وحيد حامد مع الرقابة

«نمنا على الأرض سويًا وتقابلنا صدفة» حكاية وحيد حامد مع أحمد زكى

اعترافات وحيد حامد.. فشله فى الأدب سبب النجاح فى السيناريو

«إذا أردت مقابلته اذهب للميريديان» طقوس وحيد حامد مع الكتابة

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
رانيا وعفاف وقصة تحرير العبيد
ماجد حبته
تعرية سجينات أردوغان
مؤمن المحمدي
شريف عبد المنعم
ماجد حبته
واسترد السودان أرضه.. بالقوة
المزيد

الثقافة

صلاح بيصار: وحيد حامد جعل من الدراما واقعًا وخيالًا وبهجة

ثناء هاشم عن وحيد حامد: لا أحد يكتب أو سيكتب مثلك

احتفالية لذوى القدرات الخاصة بمركز الحرية للإبداع.. اليوم

اليوم.. افتتاح معرض نقش زمان للفنان كرم مسعد