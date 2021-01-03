مقتل 11 شخصًا من عمال المناجم في باكستان على يد مسلحين

قتل مسلحون ما لا يقل عن 11 شخصًا من عمال المناجم من أقلية شيعية في جنوب غرب باكستان، حسبما أفاد مسؤولون اليوم الأحد.واستهدف مسلحون عمال المناجم من أقلية الهزارة في منطقة بولان بإقليم بالوشستان، الذي يشترك في الحدود مع كل من أفغانستان وإيران وهو أكبر إقليم في باكستان وأكثرهم اضطرابا.وقال نور الله، المتحدث باسم الشرطة المحلية: «قُتل 11 عاملا على الأقل في هجوم الليلة الماضية».وذكرت الشرطة أن المسلحين خطفوا عمال المناجم من حقل فحم في منطقة ماخ، ونقلوهم إلى مكان مهجور قبل إطلاق النار عليهم.وقال مراد قيسي نائب مفوض منطقة بولان، إن ثلاثة آخرين من عمال المناجم أصيبوا في الحادث.يشار إلى أن أقلية الهزارة الشيعية استُهدفت في الماضي من جانب جماعات مسلحة سنية، بما في ذلك تنظيم الدولة الإسلامية، في كل من أفغانستان وباكستان.وتعرض أفراد هذه الأقلية، التي ينحصر وجودها في اثنين من الأحياء المحصنة في كويتا، للهجوم بشكل متكرر في السنوات الأخيرة.