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الأحد 03 يناير 2021 الموافق 19 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

توقعات بانقسام الجمهوريين في جلسة الكونجرس المقبلة

الأحد 03/يناير/2021 - 09:45 ص
جلسة الكونجرس
جلسة الكونجرس
مروة عنبر
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كمحاولة أخيرة للاعتراض على فوز جو بايدن بانتخابات الرئاسة الأمريكية، أكد عدد من الأعضاء الجمهوريين، بقيادة السناتور تيد كروز، أنهم يعتزمون التصويت لرفض نتائج الانتخابات في الولايات المتأرجحة التي تحدث الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب عن وقوع تزوير فيها.

وطالب أعضاء الكونجرس بتشكيل فوري للجنة انتخابية، تتمتع بسلطة كاملة للتحقيق في تزوير انتخابي محتمل في الولايات المتأرجحة.

يذكر أن تلك الخطوة المرتقبة من أعضاء الكونجرس تهدد بإحداث انقسام داخل الحزب الجمهوري، وتمثل تحديا لقادة جمهوريين آخرين في مجلس الشيوخ يتطلعون إلى تجنب نقاش مطول حول نتائج الانتخابات في الكونجرس، معتبرين أن عملية مصادقة المجلس على نتائج الانتخابات مسألة بروتوكولية إلى حد كبير.

ويعد رفض الاعتراف بفوز بايدن خطوة رمزية، لن تكون مثمرة، وستؤدي فقط إلى تأخير تأكيد فوز بايدن، دون منعه من تولي منصبه.

جدير بالذكر، أن جلسة الأربعاء المقبل في الكونجرس ستلتئم بهدف تأكيد مصادقة المجمع الانتخابي التي تمت في ديسمبر الماضي على فوز بايدن بـ306 من أصوات كبار الناخبين، مقابل 232 صوتا لترامب.

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