«السقوط المدوي».. 2020 عام الهزائم المتعددة لتركيا

قال موقع «أحوال» التركي، إن عام 2020 كان عامًا من الهزائم المتعددة لتركيا، حيث تحولت البلاد إلى واحدة من أحلك الأماكن على وجه الأرض فيما يتعلق بسيادة القانون وحرية التعبير، وأدى اقتصادها المتقلص إلى انتشار الفقر، كما تحولت علاقاتها الدولية إلى عزلة مخيفة.وأشار الموقع، إلى أن تركيا احتلت المرتبة 107 من أصل 128 دولة في مؤشر سيادة القانون لعام 2020، الذي وضعه مشروع العدالة العالمية، والأسوأ من ذلك، أن التقرير نفسه يصنف تركيا في المرتبة 124 من حيث أنظمة المحاكم المدنية والجنائية المستقلة الخالية من التأثير الحكومي.كما تحتل تركيا أيضًا - بحسب التقرير - المرتبة 154 من بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2020، وبطريقة مماثلة، هى في المجموعة الخامسة الأدنى لوسائل الإعلام الحرة.وتابع الموقع، «لقد رفضت المحاكم التركية تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بسبب التأثير السياسي، حيث قال عضو معروف في حزب العدالة والتنمية الحاكم في برنامج تلفزيوني إنه «لن يكتب حتى طفل لوائح الاتهام هذه، ومع ذلك يظل الناس في السجن بسبب مثل هذه الاتهامات».وواصل: «إذا كانت ديمقراطية بلد ما جيدة مثل سيادة القانون وحرية الإعلام التي تحافظ عليها، فإن ديمقراطيتنا هي أيضًا من الدرجة الخامسة، كما كانت السمة الأبرز للاقتصاد في عام 2020 هى أنه غرق في حلقة من الفقر الدائم».وبين أن «كل من الناتج المحلي الإجمالي ونصيب الفرد من الدخل، استمر في الانخفاض في السنوات السبع الماضية على التوالي، حيث انخفض بشكل حاد في عام 2020 بين عامي 2013 و2020، واختفى ثلث الناتج المحلي الإجمالي، وانخفض من 960 مليار دولار إلى 650 مليار دولار، وانخفض دخل الفرد من 12500 دولار إلى 7800 دولار في نفس الفترة».كما تدفع تركيا مقابل مقاربة أيديولوجية لإدارة الاقتصاد، لقد قال الرئيس رجب طيب أردوغان مرارًا وتكرارًا أن "سعر الفائدة هو السبب فيما قدرت صحيفة فاينانشيال تايمز أن فشل التدخل في العملة كلف 140 مليار دولار على مدى العامين الماضيين، مما يضع احتياطيات العملة عند 50 مليار دولار تحت الصفر.هذا ولا تغطي الضرائب حتى رواتب موظفي الخدمة المدنية، والعجز في الضمان الاجتماعي والفوائد على الديون، دون مدفوعات على رأس المال، كما ان تركيا بحاجة إلى رأس مال أجنبي، ولكن عندما يكون لديك حكم قانون من الدرجة الخامسة، فقد يكون من الصعب العثور على مستثمرين جادين.وعلى صعيد العلاقات الدولية، واجهت تركيا عزلة شديدة لم تشهدها من قبل، حيث يقفز حزب العدالة والتنمية إلى أي صراع يصادفه في المنطقة، وينحاز دائمًا إلى أي طرف بطريقة حزبيةو لا توجد دولة أخرى، كبيرة كانت أم صغيرة، تفعل ذلك.