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الأحد 03 يناير 2021 الموافق 19 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

لمحبي الأقصر.. 7 أماكن يمكن زيارتها بأرخص الأسعار (صور)

الأحد 03/يناير/2021 - 09:43 ص
معبد الكرنك.j
معبد الكرنك.j
هويدا سعيد
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في فصل الشتاء يفضل الكثير الذهاب إلى الأماكن السياحية التي يكون الجو فيها دافئا، وأن تكون أسعارها مناسبة للجميع، وتعتبر محافظة الأقصر من أكثر الأماكن التي يسعي إلى زيارتها الكثير خاصة في هذه الأيام، وفي السطور التالية نستعرض أبرز الأماكن التي يمكن زيارتها في هذه المحافظة السياحية.


1- معبد الكرنك:

من أهم معالم الاثر المصرية، وهو عبارة عن مجمع معابد يبلغ عددها 11 معبدًا، وأسعار تذاكر الدخول 20 جنيها للمصريين.

2- معبد الأقصر:

يعد من أبرز معابد البر الشرقي، ويقع بالقرب من معبد الكرنك يمتاز معبد الأقصر بمنشآته الضخمة، وأسعار تذاكر الدخول إلى معبد الأقصر 20 جنيها للمصريين.

3- معبد الدير البحري:

معبد الدير البحري أو معبد حتشبسوت هو أكبر وأهم المعابد الجنائزية في عصر الدولة الفرعونية، تم إقامته أسفل منحدر صخري في منطقة الدير البحري، وأسعار تذاكر الدخول 10 جنيهات للمصريين.


4- وادي الملوك والملكات:

وادي الملوك والملكات بالأقصر، يضم أهم المقابر الملكية وبعض الأشخاص المهمين من حاشية الأسر، و
أسعار تذاكر الدخول 20 جنيها للمصريين.

5- متحف الأقصر:

يحتوي على أكثر من 376 قطعة أثرية نادرة، ومومياوات لأهم ملوك مصر الفرعونية، وأسعار تذاكر الدخول 20 جنيها للمصريين.

- معبد الرمسيوم:

معبد الرمسيوم الجنائزي في منطقة البر الغربي، وهي من أجمل المناطق الأثرية في لاقصر.
أسعار تذاكر الدخول 10 جنيه للمصريين.

مدينة هابو:
هابو واحدة من أجمل المناطق الأثرية الموجودة في مدينة الأقصر، والتي بناها الملك رمسيس الثالث لإقامة الطقوس الجنائزية، وأسعار تذاكر الدخول 10 جنيهات للمصريين.

6- متحف التحنيط:

أحد أبرز وجهات السياحة في الأقصر ويقع شمال معبد الأقصر على كورنيش النيل، ويوضح كيفية عملية التحنيط عند قدماء المصريين، وأسعار تذاكر الدخول 20 جنيها للمصريين.

7- مقابر النبلاء:

ترجع إلى عصر الدولة الوسطى والدولة الحديثة، وهي ثاني أجمل مقابر فرعونية بعد المقابر الموجودة في وادي الملوك والملكات.
لمحبي الأقصر.. 7 أماكن يمكن زيارتها بأرخص الأسعار (صور)
لمحبي الأقصر.. 7 أماكن يمكن زيارتها بأرخص الأسعار (صور)
لمحبي الأقصر.. 7 أماكن يمكن زيارتها بأرخص الأسعار (صور)
لمحبي الأقصر.. 7 أماكن يمكن زيارتها بأرخص الأسعار (صور)
لمحبي الأقصر.. 7 أماكن يمكن زيارتها بأرخص الأسعار (صور)
لمحبي الأقصر.. 7 أماكن يمكن زيارتها بأرخص الأسعار (صور)
لمحبي الأقصر.. 7 أماكن يمكن زيارتها بأرخص الأسعار (صور)
لمحبي الأقصر.. 7 أماكن يمكن زيارتها بأرخص الأسعار (صور)
لمحبي الأقصر.. 7 أماكن يمكن زيارتها بأرخص الأسعار (صور)
لمحبي الأقصر.. 7 أماكن يمكن زيارتها بأرخص الأسعار (صور)
لمحبي الأقصر.. 7 أماكن يمكن زيارتها بأرخص الأسعار (صور)
لمحبي الأقصر.. 7 أماكن يمكن زيارتها بأرخص الأسعار (صور)
لمحبي الأقصر.. 7 أماكن يمكن زيارتها بأرخص الأسعار (صور)
لمحبي الأقصر.. 7 أماكن يمكن زيارتها بأرخص الأسعار (صور)
لمحبي الأقصر.. 7 أماكن يمكن زيارتها بأرخص الأسعار (صور)
لمحبي الأقصر.. 7 أماكن يمكن زيارتها بأرخص الأسعار (صور)
لمحبي الأقصر.. 7 أماكن يمكن زيارتها بأرخص الأسعار (صور)
لمحبي الأقصر.. 7 أماكن يمكن زيارتها بأرخص الأسعار (صور)

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