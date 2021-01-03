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الأحد 03 يناير 2021 الموافق 19 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

كفر الشيخ تحذر مواطنيها.. غرامات فورية لمخالفي ارتداء الكمامة

الأحد 03/يناير/2021 - 09:40 ص
كفر الشيخ
كفر الشيخ
عمرو الشامي
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تشهد مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، حملات لمتابعة تطبيق قرار ارتداء الكمامة، وفرض غرامة فورية على المخالفين.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه ابتداء من اليوم سيتم تطبيق غرامة عدم الالتزام بارتداء الكمامة في كل أماكن التجمعات ومواقف السرفيس والسيارات وداخل مواصلات النقل العام والأسواق، مشددا على الالتزام بارتداء الكمامات في المباني الحكومية.

وأضاف المحافظ، أن هناك حملات لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وعلى رأسها ارتداء الكمامة، وسيتم تطبيق غرامة فورية 50 جنيها لأي مواطن لايلتزم بارتداء الكمامة.

وأكد المحافظ أن الهدف ليس تغريم المواطنين، ولكن سعيًا من قبل الدولة للحفاظ على سلامة الجميع، وعدم الإضرار بهم بالتزام ارتداء الكمامة، للحد من انتشار الفيروس في ظل الموجة الثانية التي يعاني منها العالم كله، داعيا المواطنين إلى ارتداء الكمامة،حفاظا على صحتهم وصحة أسرهم، وكل المجاورين لهم في العمل ووسائل المواصلات وأي مكان متواجدين به.

وأوضح أنه شدد على كل المصالح الحكومية على مستوى مراكز المحافظة بالالتزام بقرارات مجلس الوزراء، والحفاظ على التباعد ومنع التجمعات وارتداء الكمامات، حفاظًا على صحتهم وسلامتهم، لافتا إلى أنه في حالة امتناع غير الملتزم بسداد الغرامة سيتم تحويل المخالف للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.

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