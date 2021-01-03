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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«القصير» يتفقد أراضي التوسع الأفقي بالساحل الشمالى وجنوب الضبعة (صور)

الأحد 03/يناير/2021 - 09:36 ص
السيد القصير
السيد القصير
عبدالناصرمحمد
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تفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقه وفد من الخبراء والمتخصصين، الأراضي المخصصة للتوسع الأفقي بمنطقة الساحل الشمالي وجنوب الضبعة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأهمية التوسع الافقى وعمليات الحصر التصنيفي التفصيلى لها للتاكد من صلاحية الأراضى للزراعة وتحديد التركيب المحصولي لها.

وتابع الوزير بنفسه الأعمال من موقع الأراضى، مؤكدا أهمية إجراء هذا الحصر كخطوة أولى لأن الدولة سوف تنفق المليارات من الجنيهات على هذا المشروع القومي الهام الذي يستهدف استصلاح وزراعة أكثر من 500 ألف فدان سوف تسهم في تحقيق الأمن الغذائي والمساهمة في سد جانب من الفجوة الغذائية في المحاصيل الاستراتيجية.

وأكد القصير أن هناك خبراء من وزارة الزراعة المتخصصين فى هذه العمليات سواء من هيئة التعمير أو مركز بحوث الصحراء أو معهد الأراضى التابع لمركز البحوث الزراعية، بالإضافة إلى الاستعانة بالخبراء من جامعتى القاهرة والإسكندرية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوسيع دائرة الخبراء للوصول إلى نتائج أكثر دقة.

وأكد أن هناك متابعة مكثفة لهذا المشروع من رئيس مجلس الوزراء ولكل المشروعات التى تستهدف الأمن الغذائى.

وأضاف أن جهود الدولة الحالية في مجال تدعيم مشروع تحديث منظومة الري والبحث عن محاور متعددة لإيجاد مصادر للمياه مثل معالجة مياه الصرف الزراعي‏ تستهدف جميعها توفير المياه اللازمة للتوسع الأفقي سواء في سيناء أو الساحل الشمالي الغربي والوادي الجديد أو جنوب الوادى وتوشكى وغيرها من المناطق المستهدفة للتوسع فيها.
«القصير» يتفقد أراضي التوسع الأفقي بالساحل الشمالى وجنوب الضبعة (صور)
«القصير» يتفقد أراضي التوسع الأفقي بالساحل الشمالى وجنوب الضبعة (صور)
«القصير» يتفقد أراضي التوسع الأفقي بالساحل الشمالى وجنوب الضبعة (صور)
«القصير» يتفقد أراضي التوسع الأفقي بالساحل الشمالى وجنوب الضبعة (صور)
«القصير» يتفقد أراضي التوسع الأفقي بالساحل الشمالى وجنوب الضبعة (صور)
«القصير» يتفقد أراضي التوسع الأفقي بالساحل الشمالى وجنوب الضبعة (صور)

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