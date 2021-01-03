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الأحد 03 يناير 2021 الموافق 19 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع إصابات كورونا فى نيجيريا لـ89163

الأحد 03/يناير/2021 - 09:41 ص
كورونا في نيجيريا
كورونا في نيجيريا
وكالات
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سجلت نيجيريا أمس السبت، بالتوقيت المحلي ثماني حالات وفاة أخرى بسبب فيروس كورونا، مع استمرار ارتفاع حالات الوفاة بسبب الفيروس، طبقًا لما ذكرته صحيفة "بريميوم تايمز" النيجيرية اليوم الأحد.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الوفاة بسبب الفيروس في نيجيريا 1302، طبقًا لما أعلنه مركز السيطرة على الأمراض في نيجيريا أمس السبت.

وخلال الأيام الـ15 الماضية، تم تسجيل 90 حالة وفاة من الفيروس.

وأضاف المركز في أحدث المستجدات بشأن الفيروس أمس السبت أنه تم تسجيل 576 حالة إصابة جديدة في 15 ولاية بمختلف أنحاء البلاد.

وارتفع إجمالي حالات الإصابة في البلاد الآن إلى 89 ألفا و163 حالة.

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