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الثقافة

محمود عبد الشكور: وحيد حامد صاحب أهم ثلاثية في مواجهة الإرهاب

الأحد 03/يناير/2021 - 09:29 ص
وحيد حامد
وحيد حامد
خالد حماد
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رحل بالأمس الكاتب والسيناريست وحيد حامد، عن عمر يناهز ال 77 عاما، وعن مشروعه السينمائي في مواجهة التطرف والإرهاب، قال الناقد والكاتب الصحفي محمود عبد الشكور ل الدستور، يمكن التأكيد على أننا فقدنا كاتب كبير شاهد على عصره وزمنه، ويمكن الإشارة إلى أنه ابن الشارع المصري وكانت لديه نظرة مستقبلية لما سوف نعيشه.

ولفت الناقد والكاتب الصحفي إلى أن فترة التسعينيات وفي وقت تفاقم المد الإرهابي، جاءت أفلامه تحلل الصراع والتطرف الإرهابي وما يؤدي إليه، مشيرا إلى أن ثمة ما يمكن أن ندعوه بثلاثية سينما حامد في مواجهة التطرف والتي بدأت مبكرا بفيلم الإرهاب والكباب، وطيور الظلام، ودم الغزال ثلاثية مكتملة تحلل أسباب الغضب والمسافة الهائلة بين السلطة والناس، ففي فيلم الإرهاب والكباب والذي جسده عادل إمام ثمة موقف عبثي يتحول فيه مواطن إلى إرهابي.

واستطرد "عبد الشكور" ومن ثم يأتي فيلم طيور الظلام والذي يشير إلى نبوءة حامد بصعود التيار المتأسلم، جاء الفيلم ملئ بالإشارات إلى تواطئ أذرع السلطة الفاسدة، بالإضافة إلى اختراق هذا التيار المتطرف العديد من مؤسسات الدولة بما فيها القضاء، ثم جاء ختام هذه الثلاثية بفيلم دم الغزال والذي جاء من وحي قصة حقيقية عاشتها منطقة إمبابة.

وأكد على أن ثمة تيمة واحدة، كانت بمثابة الأيقونة في أعماله وهي مواجهة التطرف والإرهاب والذي بدا من القاع، وصولا إلى طبقة رجال الأعمال، لافتا إلى أنه بجانب أعماله السينمائية جاء مسلسل الجماعة مباشرا وجريئا، في الوقت الذي طالت فيه تهديدات بالاغتيال والقتل للعديد من الكتاب والفنانين، ومن ضمنها كان اسم وحيد حامد، ولينين الرملي، لذلك هناك عدد كبير جدا من المثليين اعتذروا عن بطولة المسلسل.

وختم محمود عبد الشكور بالتأكيد على أن الكاتب الراحل وحيد حامد كان يرى أهمية كبيرة في وضع النقاط على الحروف، والتاريخ والكشف عبر الفن عن تاريخ التطرف والإرهاب والذي جاء عبر الجماعات الإسلامية المتطرفة والتي خرجت من عباءة الإخوان.

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