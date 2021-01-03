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الأحد 03 يناير 2021 الموافق 19 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

دنيا سمير غانم تستعد لتصوير مسلسلها.. ومسلسل إيمي يتعثر

الأحد 03/يناير/2021 - 09:24 ص
دنيا سمير غانم
دنيا سمير غانم
محمد قدري
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قررت النجمة دنيا سمير غانم وبشكل نهائي الدخول للموسم الرمضاني الجديد من خلال مسلسل كوميدي جديد تبدأ تصويره خلال أيام بعد الاستقرار على الأفكار النهائية فيه.

وتقدم دنيا المسلسل مع المنتج الشاب، منتج أعمالها الأخيرة هشام جمال ويشاركها عدد من شباب الكوميديا جار التعاقد معهم حاليا لاستكمال طاقم العمل الذي يقف على إخراجه خالد الحلفاوي بعد النجاح في عدة أعمال كوميدية مؤخرا وارتباط المخرج أحمد الجندي بأعمال أخرى.

وعلى صعيد آخر لم تتقدم عمليات الإعداد لمسلسل شقيقتها الفنانة إيمي سمير غانم أي خطوة بعد الاتفاق بشكل مبدئي على التواجد في الموسم الرمضاني بعد غيابها العام الماضي، ولم يتم التعاقد مع أبطال العمل أو اختيار القصة التي ستقدم في سيناريو المسلسل الجديد حتى الآن وتتجه للخروج من الموسم الرمضاني بشكل نهائي.

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