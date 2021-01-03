محلل دولي: الإخوان الأكثر اتساقا مع أفكار «القاعدة»

قال محلل الشؤون الدولية في هيئة الإذاعة الأمريكية (ABC)، ستان جرانت، إن "الإخوان" هم أكثر الجماعات اتباعا لأسلوب وأيديولوجية تنظيم "القاعدة" الإرهابي، مشيرا إلى أن جماعات الإسلام السياسي ما هي إلا رد فعل سياسي على سقوط الإمبراطورية العثمانية بعد الحرب العالمية الأولى.وأضاف جرانت أن هجمات الحادي عشر من سبتمبر تعد أكثر الهجمات الإرهابية دموية في التاريخ، حيث تزايد بعدها التهديد الإرهابي ليس فقط على أمريكا وأوروبا، بل في العالم العربي أجمع، مضيفا أن المسلمين كانوا أكبر ضحايا إرهاب جماعات الإسلام السياسي، وعلى رأسها القاعدة والإخوان.وتابع الكاتب في مقاله على ABC: "لطالما قال بن لادن إن استراتيجيته هي مهاجمة العدو البعيد (أمريكا) لبدء حرب مع (العدو القريب)، وهذا العدو هو الإسلام نفسه".وأوضح أنه بعد مرور 20 عامًا على هجمات 11 سبتمبر التي شكلت نقطة مفصلية في التاريخ، لا يزال هناك الكثير لفهمه حول هذا الحدث "الذي غير عالمنا"، منوها إلى أن الحرب على الإرهاب لن تنتهي أبدا، حيث ولّد تنظيم القاعدة بقيادة بن لادن جماعات إرهابية أخرى، أبرزها "داعش" و"الإخوان"وذكر جرانت أن تفشي فيروس كورونا لم يمنع الإرهابيون من شن هجماتهم على مدن العالم، لافتا إلى أن الجماعات الإرهابية استغلت أزمة الوباء لنشر أفكارها التطرفية وتجنيد عناصر جدد، مستخدما بذلك الإعلام وخاصة وسائل التواصل الاجتماعي.واختتم مقاله قائلا: "الرسالة إذن هي: هذه ليست مجرد حرب ضد الغرب، إنها حرب ضد فكرة الديمقراطية ذاتها، لقد غيّر الإرهاب وفيروس كورونا طبيعة الحرية، وأدى إلى تآكل فضائلها، وهذا أمر حاسم في وقت تتعرض فيه الديمقراطيات الليبرالية للخطر".