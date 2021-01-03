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الأحد 03 يناير 2021 الموافق 19 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

315 إصابة جديدة بفيروس كورونا في تايلاند

الأحد 03/يناير/2021 - 09:24 ص
كورونا في تايلاند
كورونا في تايلاند
وكالات
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سجلت تايلاند 315 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأحد، في موجة ثانية من العدوى.

وقال فريق العمل الحكومي المعني بمكافحة «كوفيد-19»، إن من بين الحالات الجديدة 21 إصابة لوافدين من الخارج.

وسجلت تايلاند 7694 إصابة بفيروس كورونا و64 وفاة منذ ظهرت أول حالة بها في يناير كانون الثاني الماضي.

وتدرس الحكومة إجراءات أشد صرامة لتقييد الأعمال التجارية وحركة السكان في 28 إقليمًا، بما في ذلك العاصمة بانكوك للحد من انتشار الفيروس.

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