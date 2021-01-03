إصابات «كورونا» في سويسرا تتخطى الـ 400 ألف حالة

وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في سويسرا إلى 452 ألفا و296 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأحد بتوقيت زيورخ، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات في البلاد جراء الإصابة بالفيروس وصل إلى 7729 حالة.وأشارت البيانات إلى تعافي من مرض "كوفيد19-" الناجم عن الإصابة بكورونا 317 ألفا و600 شخص من المصابين.وأعلنت سويسرا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 44 أسبوعا.