ضبط أدوية غير مسجلة ومهربة في صيدليات بدمياط

تحركت حملة مكبرة من مديرية الصحة بدمياط، لضبط سوق الدواء وتعقب المخالفين ومتابعة توافر أدوية علاج فيروس كورونا، والاشتراك مع ضباط مباحث التموين للمرور على الأماكن الغير مرخصة فى حملات مشتركة حيث تم المرور على عدد 341 صيدلية، وعدد من الأماكن غير مرخصة.وأسفرت الحملات عن ضبط أدوية ومستحضرات صيدلية موجودة فى أماكن غير مرخص لها بالبيع، وتم عمل محاضر بتلك المخالفات.كما تم ضبط أدوية منتهيةالصلاحية فى 3 صيدليات، وأدوية مهربة غير مسجلة بوزا رة الصحة في 4 صيدليات، وأدوية عينات مجانية معروضة للبيع في صيدلتين، كما تم ضبط أدوية مؤثرة على الحالة النفسية بدون فواتير في صيدلية.كما تم ضبط أدوية صدر بشأنها منشور عدم مطابقة مواصفات من هيئة الدواء في مخزن أدوية، وتم ضبط أدوية خاصة بالمستشفيات والتأمين الصحي في صيدلتين.تحرير عدة محاضر عدم تواجد للصيدلي المدير المسئول أو صيدلي ثاني، ومحضر مزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص.