تعليم مطروح: أجازة للموظفين المصابين بأمراض مزمنة واستكمال الدراسة عن بعد

قال عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، في بيان إعلامي له، اليوم الأحد، إنه تم إرسال كافة التعليمات الخاصة بمجابهة جائحة فيروس كورونا إلى مديري الإدارات وكافة المدارس والإدارات والأقسام التابعة للمديرية والتشديد على تنفيذها بدقة.وأوضح أن جاء ذلك حرصًا من تعليم مطروح على سلامة الطلاب في ظل إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة الاحترازية لمواجهة تلك الجائحة الخطيرة وتنفيذًا للتعليمات الوزارية.وأضاف أنه سيتم تفعيل المادة الثانية من قرار رئيس الوزراء والتي تنص على منح من تسمح طبيعة عملهم بأداء مهام وظائفهم من المنزل دون التواجد بمقار العمل طوال مدة سريان هذا القرار مع أداء باقي الموظفين مهامهم بالتناوب يوميًا أو أسبوعيًا.وأكد أنه سيتم منح الموظفين المصابين بأمراض مزمنة إجازات استثنائية وفقًا لما هو مثبت بالتقارير الطبية في ملفاتهم الوظيفية، مشيرا إلى أن هذا القرار يسري على الموظفين غير المصابين بأمراض مزمنة لذات المدة وفقًا للتقارير الطبية المعتمدة من أحد المستشفيات الحكومية باستحقاقه هذه الإجازة، وكذلك يمنح الموظف المخالط لمصاب بمرض معد إجازة تحددها الجهة الطبية المختصة بالإضافة إلى تفعيل قرار منح الموظفات الحوامل أو التي ترعي طفلًا أو أكثر يقل عمره عن 12 سنة ميلادية إجازة استثنائية.وأشار إلى أنه سيتم استكمال الدراسة عن بعد عن طريق وسائل التعلم التي وفرتها الوزارة من خلال المنصات الإلكترونية والقنوات التعليمية، لافتا إلى أن أجازة منتصف العام الدراسي ستكون من السبت 16 يناير الجاري وحتى الخميس 18 فبراير 2021 مشددًا على مسئولي الإدارات بالتنفيذ المحكم لتلك التعليمات لصالح أبنائنا الطلاب وكافة العناصر البشرية للعملية التعليمية.