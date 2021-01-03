مقتل وإصابة 14 عاملا في هجوم مسلح بباكستان

أعلنت الشرطة الباكستانية اليوم الأحد عن مقتل 11 من عمال المناجم، وإصابة 3 آخرين جراء هجوم مسلح بإقليم "بلوشستان".وذكرت الشرطة- حسبما نقلت قناة "سما تي في" الباكستانية- أن الهجوم وقع ليلا، موضحة أن العمال اختطفوا أولا، ونقلوا إلى مكان ناء حيث قتلهم المسلحون.وأشارت إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات في حالة حرجة، فيما نفذت الشرطة عمليات بحث وتفتيش وجمع الأدلة بالمنطقة.