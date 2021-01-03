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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

بعد ظهور درة ونانسي وياسمين صبري بها.. فساتين المخمل موضة الشتاء

الأحد 03/يناير/2021 - 11:21 ص
نانسي
نانسي
هويدا سعيد
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يعتبر المخمل من بين أكثر الأقمشة الفاخرة رواجًا لهذا العام، وتعتبر أزياء المخمل باللون المختلفة من بين الصيحات الرائجة للمناسبات، ومن وحي النجوم ونرصد أبرز إطلالاتهن في ارتداء المخمل لشتاء هذا العام.

- "البلوزة" المخمل من كارول سماحة:

أطلت كارول سماحة ببلوزة من المخمل الأسود، بأكمام طويلة ودون أكتاف، ونسقت معها تنورة ستان قصيرة وارتدت عقود اللؤلؤ متدرجة الأطوال.
بعد ظهور درة ونانسي
- الأحمر المخملي من نانسي عجرم:

ارتدت الفنانة نانسي عجرم فستانا مخمليا طويلا، باللون الأحمر بأكمام طويلة.
بعد ظهور درة ونانسي
فستان مخملي قصير من نجوي كرم:

ظهرت الفنانة نجوي كرم بإطلالة جريئة ومميزة، من خلال ارتداها فستان مخمل باللون الأسود بأكمام طويلة دون أكتاف وبتصميم عمودي قصير.
بعد ظهور درة ونانسي
- المخملي المفتوح من الامام من درة:

اختارت درة فستانا مخمليا أسود بتصميم ضيق يبرز قوامها الممشوق، وهو بـ "كشاكش" على الخصر وبأكمام طويلة مع فتحة من الامام.
بعد ظهور درة ونانسي
- المخملي الأحمر من وحي ياسمين صبري:
ارتدت الفنانة ياسمين صبري فستانا مخمليا طويلا "مكششا" من الوسط باللون الأحمر، بأكمام متوسطة الطول.
بعد ظهور درة ونانسي
- فستان مخملي من سريين عبد النور:

اختارت سيرين عبد النور اطلالة جمعت بين الأناقة والعصرية في فستان قصير من المخمل باللون الأحمر العنابي، مصمم بلياقة عالية مطرزة وأكمام متوسطة الطول، وقد نسقت معه شنطة يد وحذاءً بكعب عالٍ باللون البيج.
بعد ظهور درة ونانسي
     

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