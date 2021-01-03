مطار القاهرة يستقبل جثمان مدرس مصرى قتل على يد طالب بالسعودية

استقبلت قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي صباح اليوم الأحد، جثمان المواطن المصري هاني عبدالبتواب سعد والذي لقى مقتله على يد طالب سعودي الأيام الماضية.وقد وصل الجثمان على متن طائرة مصر للطيران القادمة من مطار الرياض، حيث قامت السلطات المختصة بالحجر الصحي بسرعة إنهاء إجراءات خروج الجثمان، حيث تبين من تقارير المرفقة مع الجثمان أن الوفاة جاءت نتيجة طعنة بمنطقة القلب والصدر.وقد تم تسليم الجثمان لذويه وأسرته تمهيدا لدفنه بمقابر الأسرة بمحافظة الفيوم.