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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

حنفي: السعودية فتحت المنافذ البحرية والجوية.. والـpcr شرط الدخول المصريين

الأحد 03/يناير/2021 - 08:51 ص
عادل حنفي
عادل حنفي
وفاء علي
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أكد عادل حنفي ممثل الجالية المصرية بالسعودية أنه مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية، صرح بانتهاء العمل بالإجراءات الاحترازية الخاصة بتعليق جميع الرحلات الجوية الدولية والدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية اعتبارا من الساعة 11 صباح اليوم الموافق 3 يناير 2021.

وأضاف في بيان له، أن حكومة المملكة قررت انتهاء العمل بالإجراءات الاحترازية المتعلقة بانتشار نوع جديد متحور من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في عدد من الدول، فيما يخص تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين، والدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية التي بدأ العمل بها لمدة أسبوع.

وأكد أنه فيما يتعلق بالدول التي سجلت فيها حالات من للسلالة الجديدة لفيروس كورونا، فإنه يتم حجر القادمين منها في منازلهم تحت المراقبة لمدة (7) أيام، مع إجراء فحص بتقنية (PCR)، قبل انتهاء مدة الحجر في اليوم السادس.

وفيما يتعلق ببقية الدول، أشار إلى أنه يتم العمل بالإجراءات المتبعة حاليًا؛ وهي الحجر المنزلي لمدة (7) أيام، أو الحجر المنزلي لمدة (3) أيام، مع إجراء فحص مخبري بتقنية (PCR).

واختتم حنفي أنه بذلك يسمح بدخول المصريين الموجودين بمصر في أجازات أو يحملون تأشيرات جديدة سواء إقامة أو زيارة بأنواعها أعتبارًا من التاريخ المذكور أعلاه بشرط عمل مسحة (PCR) واتباع التعليمات السابقة.

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