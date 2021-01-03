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الأحد 03 يناير 2021 الموافق 19 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

توقف حركة السيارات على طريق «بورسعيد-الإسماعيلية» حتى العاشرة صباحا

الأحد 03/يناير/2021 - 08:33 ص
توقف حركة السيارات
توقف حركة السيارات
مصطفى دياب
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توقفت حركة سير السيارات المتجه من "بورسعيد-الإسماعيلية"، صباح اليوم الأحد، وكذلك محور 30 يونيو المتجه من بورسعيد إلى الإسماعيلية.

فيما كشفت مصادر أمنية، أن سبب توقف حركة المرور، قرار إدارة مرور بورسعيد بإغلاق طريق الخروج من بورسعيد إلى الإسماعيلية، وطريق محور 30 يونيو، من الثالثة فجرًا حتى العاشرة صباحا، نظرًا لوجود شبورة كثيفة وانعدام الرؤية على الطريق وحرصا على سلامة المواطنين أثناء السفر.

وأهابت إدارة مرور بورسعيد قائدي السيارات القادمين إلى محافظة بورسعيد من المحافظات الأخرى بضرورة توخي الحذر وعدم السرعة.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت، طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة، وشبورة مائية صباحا وطقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية مائل للدفء على السواحل الشرقية، والرياح معتدلة، وطقس دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

كما توقعت هيئة الأرصاد، أن يسود طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد شبورة مائية كثيفة صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

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