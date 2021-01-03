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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

باحث أمريكي يكشف دعم أوباما للإخوان في مصر والقاعدة في سوريا

الأحد 03/يناير/2021 - 08:28 ص
الباحث الأمريكى
الباحث الأمريكى الشهير، روبرت سبنسر
هدير سند
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قال الباحث الأمريكى الشهير، روبرت سبنسر، مدير مدونة "جهاد ووتش" التابعة لمركز "دافيد هورويتز للحرية"، أن إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما بذلت كل ما في وسعها لدعم عناصر الجماعات المتطرفة، مثل "القاعدة" و"داعش" في سوريا، و"الإخوان" في مصر، لافتا إلى أن دعمها للأخيرة كان واضحا للغاية، ما أدى إلى ثورة المصريين في 2013 ضد النظام الاستبدادي للجماعة، المتمثل في حكم المعزول محمد مرسي.

وأشار "سبنسر"، في مقاله على موقع "PJ Media " الأمريكي، إلى إنه بالنظر إلى الموقف العام لإدارة أوباما تجاه ما يسمى بـ"الجهاد الإسلامي العالمي"، كان دعم أوباما لجماعة الإخوان معروفًا جدًا لدرجة أن المصريين الذين نزلوا إلي الشوارع في ثورة يونيو 2013 للاحتجاج على نظام الاخوان رفعوا لافتات تدعو أوباما إلى "التوقف عن دعم الإرهاب"، مضيفا أن إدارة أوباما كانت تساعد المنظمات الإرهابية الجهادية التي كانت تعمل في الولايات المتحدة تحت ستار العمل الخيري والإنساني، ففي الفترة من 2014 إلى 2015، وافقت إدراته على منح مبلغ كبير من المال إلى منظمة World Vision"" الخيرية ووكالة الإغاثة الإسلامية (ISRA)، أحدى أذرع "الإخوان" في أمريكا، على الرغم من إبلاغه في ذلك الوقت أن أحد تلك الكيانات خاضعًا للعقوبات آنذاك.

وتابع إنه تم الكشف عن دعم أوباما للجماعات الإرهابية في تقرير لمجلس الشيوخ عن تحقيق تم إجرائه للكشف عن تمويلات هاتين المنظمتين، وبحسب التقرير تم فرض عقوبات على وكالة الإغاثة الإسلامية"من قبل الحكومة الأمريكية" بعد تحويلها ما يقرب من 5 ملايين دولار إلى "مكتب الخدمات"، وهي منظمة تابعة لتنظيم "القاعدة"، وكانت مكلفة بتدريب المتطوعين من الإرهابيين، قبل أن تنتقل قيادته إلى أسامة بن لادن زعيم التنظيم.

وأضاف "سبنسر" المعروف بكتاباته التحليلية عن الإسلام السياسي، كما تلقت منظمة World Vision"" منحة قدرها 723 الف دولارًا أمريكيًا من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) لدعم الاحتياجات الإنسانية المتنامية في السودان، ثم تعاقدت منظمة "World Vision مع ISRA" لتقديم هذا الدعم نيابة عنها.

ولفت الباحث الأمريكي الى أن منظمة "World Vision" توقفت عن العمل مع وكالة الإغاثة الإسلامية، لكن بعد ذلك طلبت الإذن من الحكومة الأمريكية بدفع 125 ألف دولار للوكالة مقابل الخدمات التي قدمتها بالفعل، ووافقت إدارة أوباما على ذلك، وبحسب تقرير لصحيفة "ذا إيبوك تايمز"، تم دفع 125 الف دولار في 7 مايو 2015، منها 111،982 دولارًا أمريكيًا من منحة حكومة الولايات المتحدة (USG) و9062 دولارًا أمريكيًا من مساعدات الحكومة الأيرلندية.

و في أغسطس 2015، كشفت مجلة "فورين بوليسي" أن الجنرال مايكل فلين في أدارة أوباما، "أكد أن دعم ورعاية البيت الأبيض للإرهابيين والمتطرفين ضد النظام السوري كان قرارًا مقصودًا، وذلك إبان إصدار وكالة الاستخبارات الأمريكية مذكرة آنذاك تتنبأ بدعم الغرب لقيام "دولة إسلامية في سوريا".

وواصل "سبنسر" مقاله: عندما سُئل فلين عما إذا كان فريق أوباما قد غض الطرف عن التحليلات التي توضح كيف أن المتمردين السوريين ضد نظام بشار الأسد كانوا في الواقع إرهابيين أرادوا إقامة دولة متشددة في البلاد ونشر أفكارهم التطرفية، أجاب فلين: "لا أفعل أعلم أنهم غضوا الطرف، أعتقد أنه كان قرارًا مقصودًا، أي تسليح للعناصر السلفية والقاعدة والإخوان كان مقصودا، وبذل أوباما كل ما في وسعه لتمكينهم من النجاح".

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