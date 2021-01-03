الهند ترخص استخدام لقاح محلى الصنع ضد كورونا

رخصت الهند لقاحين ضد وباء كوفيد- 19 أحدهما اللقاح الذي طورته مجموعة أسترازينيكا مع جامعة أكسفورد، والثاني طورته شركة الأدوية الهندية بهارات بايوتيك، على ما أعلنت الهيئة الناظمة للأدوية الأحد.وأوضح المراقب العام للأدوية في الهند ف. ج. سوماني خلال مؤتمر صحافي أن اللقاحين "تمت المصادقة على استخدامهما بشكل محدود في الحالات الطارئة".في قرار سيسمح بإطلاق حملة تلقيح مكثفة في البلد البالغ عدد سكانه 1.3 مليار نسمة والذي يسجل أكثر من 10.3 ملايين إصابة وحوالى 150 ألف وفاة جراء الفيروس.