1108 إصابات بكورونا في إصلاحيات كوريا الجنوبية

سجّلت المراكز الإصلاحية في كوريا الجنوبية 1108 إصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وأوضحت وزارة العدل الكورية الجنوبية أنها سجّلت 126 إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بينها 121 إصابة جديدة في مركز احتجاز دونغ بو في سيئول، لترتفع حصيلة الإصابات المرتبطة بالمنشآت الإصلاحية في كوريا إلى 1108 إصابات، من بينها 1068 إصابة بين السجناء و40 إصابة بين الموظفين، مشيرة إلى أن هذه الحصيلة لا تشمل حالات الإصابة بين أفراد أسر المرضى وأقاربهم.