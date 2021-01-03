2272 إصابة جديدة بكورونا في باكستان

أعلنت وزارة الصحة الباكستانية، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بالبلاد إلى 486 ألفا و634 حالة، وذلك عقب تسجيل 2272 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.وقال المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة - حسبما ذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الأحد - إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 10 آلاف و311 حالة، وذلك عقب تسجيل 53 حالة وفاة جديدة.وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 440 ألفا و660 شخصا.