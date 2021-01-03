اليوم.. استئناف مفاوضات سد النهضة

تستأنف اليوم الأحد مفاوضات سد النهضة، حيث سينضم السودان اليوم إلى الجولة الجديدة من المحادثات مع مصر وإثيوبيا في محاولة لحل الخلاف بشأن سد النهضة الإثيوبي على النيل الأزرق، فيما ذكرت وكالة أنباء السودان أن المقترح السوداني الرامي لتفعيل المفاوضات سيناقش منح دور أكبر للاتحاد الإفريقي عبر خبرائه، للوصول لاتفاق قانوني ملزم.وأضافت الوكالة السودانية أن الاجتماع سينظر في المسودة التفاهمية التي أعدها خبراء الاتحاد الإفريقي للوصول لاتفاق مرضٍ للأطراف الثلاثة.وأجرت الدول الثلاث جولات عدة من المحادثات لكنها فشلت حتى الآن في التوصل إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل الخزان، فيما انتهت آخر جولة مفاوضات عقدت عن طريق الفيديو في أوائل نوفمبر، بدون إحراز أي تقدم.