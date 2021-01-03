أردوغان يهاجم المعارضة: لديهم عقول خبيثة

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن المعارضة التركية، لا تزال تضم عقليات خبيثة، وصرح أردوغان، في كلمة له عبر الفيديو كونفرانس من قصر «وحيد الدين» في إسطنبول، خلال مشاركته في حفل افتتاح «جسر كومورهان»: «الأساس هو ما أنتجته لشعبك ولإنسانيتك، وما قدمته لهم، وما أضفته إليهم».وتابع: «في بلدنا، لا تزال العقلية التي جعلت من الحديث عن المبادئ دون إنتاج أي شيء فلسفة، تحافظ على وجودها. ولأنهم لا يتخذون أي خطوات لصالح الوطن والأمة، فإنهم منزعجون أيضًا من الخطوات الجيدة التي اتخذناها».واستشهد الرئيس التركي بمقولة أحد الفلاسفة القدماء، إبكتيتوس، التي تتعلق بتصدير المعارضة دومًا لمبادئها الفلسفية دون إنتاج أي شيء من تلك المبادئ، حسب زعمه.وتابع: «لا يمكنهم أن يتحملوا تقدم ونهضة تركيا في الأمور المتعلقة بالحقوق والحريات والديمقراطية والقانون كما هو الحال في الاستثمار والاقتصاد. ونرى انعكاسات هذه العقلية الخبيثة في العديد من المجالات، من افتتاح (آيا صوفيا) للعبادة وصولًا إلى عدم هضمهم لموضوع الحجاب».