سقوط رجال الغنوشى فى تونس

تراجع عدد مؤيدي رئيس البرلمان وحركة النهضة التونسية، راشد الغنوشي، في المكتب التنفيذي، للحركة، وذلك في أعقاب عقد انتخابات داخلية أطاحت بأبرز أذرعه وأهم القيادات الداعمة له.وانتخب مجلس شورى حركة النهضة، مساء أمس السبت، مكتبا تنفيذيا جديدا للحزب مكون 17 عضوا، وأفرزت النتائج صعود قيادات من التيار المناهض للغنوشي الذي يطلق عليه "مجموعة الـ100"، فيما خسرت القيادات المقربة من الغنوشي.وسقط كل من المؤيد والمعارض للغنوشي، رفيق عبد السلام، صهر الغنوشي ورضا السعيدي وأنور معروف وسيدة الونيسي ورضا إدريس ومحمد القوماني، وفى المقابل صعد عبد اللطيف المكي، وزير الصحة السابق.يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه القيادي البارز في مجلس شورى حركة النهضة، العربي القاسمي، استقالته من الحركة، احتجاجا على سياسيات الغنوشي وتجاوزاته.وقال القاسمي في نص استقالته في تدوينة على صفحته بموقع فيسبوك: إن هناك انحرافات كبرى داخل الحزب، موضحا أن "لوبيات مصلحية انتهازية، أحكمت سيطرتها على حركة النهضة وتغلغلت في مواقع القرار وجعلت الحزب في خدمتها وانحرفت به عن غاياته وسخرته لخدمة غير الوطن".