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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أردوغان يقاضى صحفى تركى بسبب تعليق «سأموت من الضحك»

الأحد 03/يناير/2021 - 07:22 ص
أردوغان
أردوغان
هدير سند
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قالت زهرة أوزديليك، الكاتبة بصحيفة "جمهورييت" إن الصحفي الشهير جام بهتير المتهم بإهانة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على خلفية نشره تعليقًا بـ"ضحكة" على تغريدة أردوغان، لم يقل سوى ثلاث كلمات، وليست سيئة حتى تدفعهم إلى توجيه دعوى قضائية ضده بتهمة إهانة الرئيس.

وتابعت أوزديليك، "محاكم العدل تحولت إلى كلام على ورق، فلم يعد باستطاعتهم أن يسمعوا من ينتقدهم".

وقال بهتير: "إن هناك ما يقرب من 200 مواطن يواجهون نفس التهمة السخيفة، وهي سب الرئيس، فالنظام لا يمكنه تحمل أي انتقادات تواجهه، فالنظام هو السبب وراء المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي طغت على أحوال المواطنين، وعلاوة على ذلك يتم اعتقالهم".

وكانت السلطات التركية أقامت دعوى قضائية ضد الصحفي الشهير، جام بهتير، بتهمة إهانة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على خلفية نشره تعليقًا بـ"ضحكة" على تغريدة أردوغان.

ووفقًا للخبر الذي نشره موقع "كرت" التركي، فقد تم رفع دعوى قضائية على الصحفي،جام بهتير، بتهمة إهانة الرئيس، فقط لأنه رد على تغريدة أردوغان عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، التي قال فيها "لن نسمح بإقامة دولة في شمال سوريا أو جنوب تركيا مهما كان الثمن غاليًا".
وقد رد بهتير على تلك التغريدة بالضحك، حيث قال "سأموت من الضحك"، الأمر الذي استفز السلطات التركية، ودفعهم لرفع دعوى قضائية ضده.




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