تقرير: مقتل 300 امرأة فى تركيا عام 2020

قالت منظمة "سوف نوقف قتل الإناث '' النسائية في تقريرها لعام 2020، إن ما مجموعه 300 امرأة قتلت في تركيا في عام 2020.وقال التقرير، الذي سلط الضوء على الأحداث الرئيسية المتعلقة بنضال المرأة في تركيا، إن 171 امرأة في البلاد عثر عليهن ميتات في جرائم قتل مشتبه بها.في العام الماضي، تم استهداف معاهدة مجلس أوروبا لحقوق الإنسان ضد العنف المنزلي والعنف القائم على النوع الاجتماعي باتفاقية إسطنبول، من قبل كارهين النساء ومعارضي المساواة، مما دفع الحكومة إلى الإعلان عن خطط للانسحاب من الاتفاقية.وقال التقرير إن خطة الحكومة تم تأجيلها متهما وزارة الداخلية التركية بإخفاء عدد حالات قتل النساء، وقالت المنصة إنها جعلت الوزارة تعلن عن الإحصاءات في عام 2020، وهو بند من بنود اتفاقية إسطنبول.وكشف التقرير عن مقتل 97 امرأة على يد رجال متزوجين، وقُتلت 53 امرأة أخرى على يد شركائهن، قتل ما مجموعه 181 امرأة في منازلهن و48 في الأماكن العامة.وألقى التقرير باللوم على الحكومة لتجاهلها القانون المحلي للبلاد، وقالت إن القانون رقم 6284 لحماية الأسرة ومنع العنف ضد المرأة الذي اعتمدته الحكومة في 2012 يمكن أن يحمي المرأة إذا تم تنفيذه بشكل صحيح.وحثت المنصة الحكومة على التحقيق في القضايا المشبوهة لقتل النساء.