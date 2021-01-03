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الأحد 03 يناير 2021 الموافق 19 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مصادر بالعدالة والتنمية: أردوغان خائف من شعبية باباجان

الأحد 03/يناير/2021 - 07:16 ص
أردوغان
أردوغان
أمينة ذكى
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كشفت مصادر من حزب العدالة والتنمية الحاكم عن قلق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من تنامي شعبية نائب رئيس الوزراء السابق علي باباجان وحزبه الديمقراطي والتقدم قبيل الانتخابات البرلمانية لعام 2023، وفقا لما نقلته صحيفة الشرق الأوسط في نسختها الإنجليزية.

وأضافوا أنه نتيجة لذلك، سعى الرئيس لإحداث تغيير في هيكل وسياسات حزب العدالة والتنمية في محاولة لتجنب انتكاسة في استطلاعات الرأي.

يأتي هذا فيما يتزايد الضغط على أردوغان في ضوء العدد المتزايد من الاستقالات من الحزب والتحدي الذي يشكله خصومه، بمن فيهم باباجان ورئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو.

وقالت المصادر إن أردوغان ينظر إلى باباجان على أنه أكبر تحد له وأدخل عملية "لتجديد" الحزب الحاكم.

وكان من بين تحركاته الأولى تخليه المفاجئ عن صهره ووزير المالية والخزانة بيرات البيرق، الذي استقال فجأة في نوفمبر بعد أن أقال الرئيس محافظ البنك المركزي.

ثم أدخل الرئيس تغييرات على سياساته الاقتصادية، مما مهد الطريق لسياسة خارجية أكثر ليونة ونهجًا هادئًا تجاه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، على الرغم من العقوبات التي فرضتها الأولى على أنقرة بسبب أنشطتها المزعزعة للاستقرار في شرق البحر المتوسط ​​والعقوبات التي فرضتها الأخيرة. بسبب شرائها لنظام الدفاع الروسي S-400.

في غضون ذلك، كان باباجان نشطًا في تنمية القاعدة الشعبية لحزبه من خلال القيام بجولات في مختلف المدن والمحافظات التركية حيث استقبله الناس ترحيبًا حارًا.

ولا يزال الكثيرون يتذكرون نجاحاته الاقتصادية الكبرى عندما شغل منصب وزير الدولة المسؤول عن الشؤون الاقتصادية في حكومات أردوغان السابقة.

من المقرر أن يستأنف أردوغان عقد مؤتمرات لحزب العدالة والتنمية بعد توقفها مع تفشي فيروس كورونا الجديد. وسيعقدون في الفترة ما بين 8 يناير وحتى نهاية فبراير.

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