الرئيس السابق لـ«الشعوب الكردى»: تركيا تتجه نحو الاستبدادية بسرعة

قال الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي، سيزائي تملي: إن تركيا تعيش فترة معاناة بسبب مناورات سياسية غير قانونية ضد المجتمع التركي.وأضاف تملي، في بيان له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": أن "وجود دستور لا يعني أن لديك دولة دستورية. العقلية التي تقول إن قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن دميرتاش لا يلزمنا كشفت مرة أخرى عن طغيان يسيطر عليه القانون"، متابعًا: "الدولة التركية تتجه نحو الاستبداد بسرعة".وتابع تملي:"نحن نعيش فترة من اللاشرعية مع جميع أنواع المناورات السياسية ضد المجتمع. انهيار احترام القانون، جعل حالة الاستثناء دائمة، وكان القضاء الأداة الأكثر فاعلية لتدخل الحكومة في مواجهة المعارضة، خاصة العزل. الحكومة التي وصلت إلى نقطة لا تعترف بالقوانين أولًا، ثم الدستور، وأخيرًا قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بقرار دميرتاش الأخير، تواصل توسيع حدود الدولة السلطوية".