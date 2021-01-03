الصين تسجل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأحد أن البر الرئيسي سجل 24 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس ارتفاعا من 22 في اليوم السابق.وقالت اللجنة في بيان إن 16 حالة من الحالات الجديدة ترتبط بوافدين من الخارج.وذكرت اللجنة أنها سجلت أيضا ثماني حالات بدون أعراض، نزولا من 21 في اليوم السابق. ولا تدرج الصين مثل هذه الإصابات على أنها حالات مؤكدة.ووصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في الصين إلى 87117 بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.