حظك اليوم.. برج الجدى الأحد 3 يناير 2021
الأحد 03/يناير/2021 - 06:19 ص
سلمى بدرطباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي التوقعات الفلكية لبرج الجدي على النحو التالي:
مهنيًا: تفانيك في العمل يؤدي دورًا كبيرًا في طرح اسمك لترقية جديدة، وهذا ما يترك انطباعات إيجابية.
عاطفيًا: المجال العاطفي يشغل كل تفكيرك هذا اليوم وتحاول أن تبذل كل جهد لإنجاح العلاقة الجديدة الناشئة على أمل الوصول إلى خاتمة سعيدة.
صحيًا: قد تنشغل بالسؤال عن صحة أحد المقربين منك، كن عقلانيًا ولا تستسلم لانفعالاتك، المسألة أهون مما تتخيل.
مهنيًا: تفانيك في العمل يؤدي دورًا كبيرًا في طرح اسمك لترقية جديدة، وهذا ما يترك انطباعات إيجابية.
عاطفيًا: المجال العاطفي يشغل كل تفكيرك هذا اليوم وتحاول أن تبذل كل جهد لإنجاح العلاقة الجديدة الناشئة على أمل الوصول إلى خاتمة سعيدة.
صحيًا: قد تنشغل بالسؤال عن صحة أحد المقربين منك، كن عقلانيًا ولا تستسلم لانفعالاتك، المسألة أهون مما تتخيل.