حظك اليوم.. برج العقرب الأحد 3 يناير 2021
الأحد 03/يناير/2021 - 06:18 ص
سلمى بدرطباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي التوقعات الفلكية لبرج العقرب على النحو التالي:
مهنيًا: عليك عدم الاستسلام أمام واقع مهني سلبي يفرض، انهض وقاومه مستعملا ذكاءك وقدراتك الذاتية.
عاطفيًا: تحاول أن تعيش الكثير من المغامرات العاطفية كي تستمتع بالحياة من دون أن تفكر في المستقبل وضرورة التركيز والاهتمام بنجاح واستقرار حياتك العاطفية.
صحيًا: الإهمال المتعمّد للصحة ينعكس سلبًا ويتسبب بمضاعفات خطرة أحيانًا.
مهنيًا: عليك عدم الاستسلام أمام واقع مهني سلبي يفرض، انهض وقاومه مستعملا ذكاءك وقدراتك الذاتية.
عاطفيًا: تحاول أن تعيش الكثير من المغامرات العاطفية كي تستمتع بالحياة من دون أن تفكر في المستقبل وضرورة التركيز والاهتمام بنجاح واستقرار حياتك العاطفية.
صحيًا: الإهمال المتعمّد للصحة ينعكس سلبًا ويتسبب بمضاعفات خطرة أحيانًا.