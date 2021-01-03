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الأحد 03 يناير 2021 الموافق 19 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج الميزان الأحد 3 يناير 2021

الأحد 03/يناير/2021 - 06:17 ص
برج الميزان
برج الميزان
سلمى بدر
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي التوقعات الفلكية لبرج الميزان على النحو التالي:

مهنيًا: لاداعي للتسرع، واحسب كلامك وتصرفاتك بميزان صحيح، منعًا لسوء فهم في مقاصدك أو إحراج تقع فيه، فأنت اليوم مندفع ومتوتر بجدالاتك.

عاطفيًا: تعم الأفراح وتستمر عدة أيام وتشعر بسعادة عارمة وتعيش حدثًا انتظرته طويلا يحسّن علاقتك بالشريك ويقوى روابطك معه وتعيش سعادة لا تقدر بثمن.

صحيًا: لا تكلّف نفسك العمل أكثر من طاقتك على التحمّل، فالجسم يحتاج إلى الراحة.

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